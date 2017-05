Spangense Vera wordt liever 'superjuffie' genoemd

'Superjuffie' Vera Schootemeijer (63) zit veertig jaar in het vak en werd daarom op maandag in het zonnetje gezet. Stadsdichter Derek Otte bracht als verrassing een ode aan de pedagogisch medewerker uit Spangen.

Zelf geeft ze de voorkeur aan de titel 'superjuffie' die ze kreeg van kinderdagverzorging de Kasteeltuin. "Daar ben ik gewoon ontzettend trots op", vertelt juf Vera. "In 40 jaar is zoveel veranderd, maar kinderen blijven kinderen. En kinderen brengen zoveel vrolijkheid."

Vera werd verrast tijdens het jubileumfeest van de Kasteeltuin. Drie jaar geleden ging haar vorige werkgever failliet en samen met haar collega's konden ze hier, tegenover het Spartastadion, een doorstart maken. "We hebben er samen een hele fijne plek van gemaakt", vertelt Vera.

Daar is Derek Otte het helemaal mee eens. "Als stadsdichter krijg ik veel uitnodigingen en aanvragen, maar deze kon ik niet weigeren. Zeker niet in mijn buurt, in Spangen." Als Vera doorgaat voor haar 45-jarig jubileum is hij er dan ook graag weer bij.