Rotterdam krijgt eigen wieler-evenement

De Tour in Rotterdam in 2015

Rotterdam krijgt in 2020 een grote internationale wielerkoers. De wielerclub RWC Ahoy heeft de eerste stappen gezet naar The Bridge Challenge: een koers over de Erasmusbrug en de Willemsbrug.

Bij de organisatie zijn vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam betrokken. Het zou de eerste keer worden dat Rotterdam een eigen groot wieler-evement krijgt. Wel was de stad twee keer het toneel van een Tour-etappe: in 2010 de proloog en in 2015 een gewone rit.