Rotterdam krijgt eigen wielerevenement

De Tour in Rotterdam in 2015

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben plannen voor een grote internationale wielerkoers in 2020. De wielerclub RWC Ahoy heeft de eerste stappen gezet naar The Bridge Challenge: een koers over de Erasmusbrug en de Willemsbrug.

Bij de organisatie zijn vijf studenten betrokken. "We hebben veel mooie sportevenementen in Rotterdam, maar een wielerevenement ontbreekt nog", legt Bart van der Pijl uit. "De Ronde van Katendrecht is niet genoeg. We willen iets met internationale allure."

Kinderschoenen



De plannen voor de nieuwe wielertour staan nog in de kinderschoenen. Zo moeten de organisatoren nog contact opnemen met de gemeente over het idee.

Het is niet de eerste keer dat Rotterdam een groot eigen wielerevenement krijgt. Tussen 2012 en 2014 was er de World Port Classic van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug.

Ook was de stad twee keer het toneel van een Tour-etappe: in 2010 de proloog en in 2015 een gewone rit.