Aantal verkeersdoden stijgt, maar niet in Zuid-Holland

Het aantal verkeersdoden in de provincie Zuid-Holland is vorig jaar met bijna een kwart gedaald. Dat is opvallend, omdat het aantal landelijk juist stijgt, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 kwamen zeventig mensen om het leven in het verkeer in onze provincie. Dat is het laagste aantal in vier jaar. In 2015 ging het nog om 88 dodelijke slachtoffers. De meesten zijn automobilisten.

De daling is opmerkelijk, omdat automobilisten in Zuid-Holland de meeste kilometers maken van heel Nederland. Verhoudingsgewijs eist het verkeer hier daardoor de minste slachtoffers.

Landelijk



In heel Nederland kwamen vorig jaar 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan in 2015. Onder de verkeersdoden zijn veel jonge bestuurders of mensen van boven de zeventig, meldt het CBS.

In Gelderland en Noord-Brabant gebeurden de meeste dodelijke ongelukken. In Flevoland en Groningen de minste.