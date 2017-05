Stank in Oost-Rijnmond door tankwagen

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Mensen in het oosten van de regio Rijnmond hebben maandagavond en in de nacht van maandag op dinsdag last gehad van hevige stankoverlast. Dat kwam door problemen met een tankwagen in Vianen.

De brandweer stuurde een NL-Alert vanwege de stank. Ook inwoners van de gemeente Zederik kregen een sms'je met daarin het advies om ramen en deuren te sluiten.



Op het terrein van een bedrijf in Vianen bleek een ontsluitingsklep van een tankwagen los te zitten. Daardoor kwam de penetrante lucht van bitumen vrij. Dat is niet gevaarlijk voor de gezondheid, zegt de politie. Rond middernacht nam de stankoverlast af.