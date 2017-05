Airbnb groeit in Rotterdam

Airbnb wordt steeds populairder in Rotterdam. Het aantal overnachtingen dat via de site werd geboekt, is in het eerste kwartaal van dit jaar met 40 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In 2016 maakten 116.000 mensen gebruik van Airbnb in Rotterdam, schrijft de NOS op basis van een onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague. Rotterdam is daarmee de derde Airbnb-stad van Nederland.

Goedkoop



Bij Airbnb verhuren particulieren woonruimte aan toeristen. Dat is in de meeste gevallen een stuk goedkoper dan een hotelkamer. De gemiddelde prijs van een kamer in Rotterdam is 72 euro.

In Amsterdam werden in het eerste kwartaal van dit jaar 1,7 miljoen overnachtingen geboekt. Daar is in een jaar tijd het aantal overnachtingen meer dan verdubbeld. In Den Haag ging het om 126.000 overnachtingen.

Kritiek



Hoewel Airbnb door toeristen wordt geprezen, is er ook kritiek van bijvoorbeeld inwoners. Vooral in Amsterdam is Airbnb een probleem aan het worden.

Het aantal appartementen en kamers in de hoofdstad dat wordt aangeboden op de site, is ook meer dan verdubbeld van 15.000 naar 32.000 accommodaties. Een flink deel daarvan wordt aangeboden door dezelfde verhuurder.

De kritiek is dat zij huizen voor Amsterdammers inpikken door ze aan toeristen te verhuren. Amsterdam heeft daarom een deal gesloten met Airbnb. Appartementen mogen nog maar zestig dagen per jaar worden verhuurd.