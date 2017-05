Controles marechaussee succesvol in Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 220 mensen gepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk wilden. 170 van hen probeerden de oversteek via Hoek van Holland te maken. Drie maanden eerder ging het nog 430 opgepakte illegalen.

Bijna alle verstekelingen werden dit jaar al in Nederland gevonden, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ongeveer 6 procent van de opgepakte illegalen werd door de Britse marechaussee onderschept.

Volgens het ministerie zijn de controles van de marechaussee verbeterd doordat meer speurhonden worden ingezet.

De asielzoekers proberen via vrachtwagens op de boot naar Engeland te komen. De overgrote meerderheid probeert dat via Hoek van de Holland, de rest via de Europoort en IJmuiden. De meesten komen uit Albanië.