Fietsenfusie Sparta en Gazelle loopt spaak

De voorgenomen fusie tussen Accell, het beursgenoteerde moederbedrijf van merken als Sparta, Batavus en Koga, en handelshuis Pon gaat niet door. Accell heeft laten weten niet verder te willen praten over het overnamevoorstel van het bedrijf achter de fietsenmerken Gazelle, Union en Cervélo, zo bleek dinsdag.

Pon liet vorige maand weten Accell te willen kopen voor 32,72 euro per aandeel, ongeveer 846 miljoen euro. Dat indicatieve bod werd volgens Accell onlangs opgevoerd tot 33 euro per aandeel, exclusief het dividend over 2016. Maar ook dat was volgens het bestuur van Accell niet voldoende om verder te praten.

Het moederbedrijf van Sparta en Batavus vindt zichzelf met het oog op zijn verwachte toekomstige groei en de te halen synergievoordelen uit de fusie meer waard dan Gazelle-eigenaar Pon wil bieden. Ook onder aandeelhouders van Accell zou er te weinig steun zijn voor de voorgestelde deal.

Accell richt zich nu weer op een zelfstandige toekomst, waarvoor eerder dit jaar nog de nieuwe strategie werd gepresenteerd. Daarbij mikt het bedrijf op een stevige omzetgroei, dankzij de verdere opkomst van e-bikes in het woon-werkverkeer en de sport.

Pon gaf aan verrast te zijn door de mededeling van Accell. ,,Zeker gezien de inmiddels ruim anderhalve maand durende intensieve gesprekken, waaronder het begin van een boekenonderzoek'', aldus het bedrijf. Als de overname was gelukt zou het grootste fietsenbedrijf ter wereld zijn ontstaan.

Pon zal geen nieuw bod op Accell uitbrengen, liet een woordvoerder dinsdagochtend weten.