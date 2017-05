Toonderbeeld terug op zijn plek in Rotterdam

Het beeld ter ere van striptekenaar Marten Toonder wordt dinsdag na jaren afwezigheid teruggeplaatst in Rotterdam. Het Toondermonument komt terug op de dag dat de Rotterdammer 105 jaar zou zijn geworden.

Toonder is de bedenker van onder meer Tom Poes en Olie B. Bommel. Door die stripfiguren werd hij voornamelijk bekend.

Het monument voor de tekenaar werd precies vijftien jaar geleden geplaatst op het Binnenrotteplein op de negentigste verjaardag van Toonder. Het beeld moest een paar jaar geleden wijken voor de bouw van de fietsenstalling bij station Blaak.

Aan die afwezigheid komt nu een eind. Het monument komt te staan bij de Markthal, vlak bij de plek waar het eerst stond. De officiële onthulling is om 14.00 uur.

Officieel heet het beeld 'Hommage Marten Toonder', maar heet in de volksmond het 'Bommelding'. Het beeld is 6 meter hoog en er zijn meerdere stripfiguren in verwerkt.