Brandweer met segways naar ongeluk Maastunnel

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

De brandweer in Rotterdam gaat een kazerne in de buurt van de Maastunnel uitrusten met vier speciale segways. Met de gemotoriseerde steps moeten brandweerlieden bij ongelukken in de tunnel kunnen komen tijdens de grote renovatie.

De Maastunnel gaat de komende twee jaar deels dicht voor een opknapbeurt. Normaal gesproken kunnen brandweermensen via een sluisje tussen de tunnelbuizen bij de plek van een ongeluk komen, maar tijdens de verbouwing kan dat niet. Het sluisje is dan afgesloten. Een tunnelbuis blijft open zodat ambulance vanaf Zuid naar het Erasmus MC kunnen. Als in de buis tijdens de renovatie een ongeluk gebeurt, worden de segways ingezet. De steps kunnen dan langs het stilstaande verkeer. Het segwayteam van de brandweer is gestationeerd bij kazerne Baan in Rotterdam.