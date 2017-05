Buijs toch toegelaten cursus Coach Betaald Voetbal

Danny Buijs is toch toegelaten tot de cursus Coach Betaald Voetbal. Aanvankelijk werd de oud-speler van Feyenoord, Sparta en Excelsior niet toegelaten omdat Buijs Kozakken Boys twee jaar onbevoegd heeft getraind. De Alblasserdammer was het daar niet mee eens en diende een verzoek in om de afwijzing te heroverwegen. Dat verzoek werd dinsdag gehonoreerd.

De afwijzing van Buijs leverde veel publiciteit op. De oud-middenvelder kreeg de reden pas van KNVB te horen na het betalen van het inschrijfgeld en na het behalen van het toelatingsexamen. De afwijzing voelde als een tweede straf voor hetzelfde vergrijp. Buijs liet na het besluit van de KNVB weten juridische stappen te overwegen. Eerder mocht Buijs acht duels niet op de bank zitten en moest hij een boete van 250 euro betalen.