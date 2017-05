DSM groeit op alle vlakken

DSM heeft zijn winst en omzet afgelopen kwartaal stevig weten op te voeren. Het speciaalchemiebedrijf wist meer voedingsingrediënten en specialistische materialen te verkopen, tegen hogere prijzen, en blijft optimistisch over de komende tijd.

DSM meldde dinsdag een omzet van 2,16 miljard euro. Dat was 13 procent meer dan een jaar eerder, onder meer dankzij 6 procent meer verkopen tegen 3 procent hogere prijzen. Het voor eenmalige posten aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met bijna een vijfde naar 345 miljoen euro. De nettowinst was met 149 miljoen euro driekwart hoger dan in de eerste drie maanden van 2016.

De verkopen op het gebied van voedingsmiddelen (Nutrition) namen met 12 procent toe, terwijl die van specialistische materialen (Materials) met 17 procent stegen. DSM hield vast aan de verwachting dat het aangepaste bedrijfsresultaat in 2017 een ,,hoge enkelcijferige'' groei kan laten zien.

Topman Feike Sijbesma sprak van een ,,zeer sterk'' begin van het jaar, waarin beide divisies beter presteerden dan hun concurrenten. Financieel directeur Geraldine Matchett wees in een toelichting wel op de relatief eenvoudige vergelijkingsbasis, door de zwakkere start van het jaar in 2016. Het sterke groeitempo zal komende tijd daardoor weer wat afzwakken.

DSM blijft alert op de gevolgen van de wereldwijd aanwezige politieke onrust, vooral voor de nu gunstige ontwikkelingen op de valutamarkten. Het bedrijf ziet momenteel echter geen directe redenen voor bezorgdheid.

In nagenoeg alle regio's lopen de zaken voor het bedrijf voortvarend. In de Verenigde Staten ziet DSM daarbij duidelijke tekenen van stabilisering op de markt voor multivitamines en andere voedingssupplementen, waar de verkopen lange tijd onder druk stonden.

In Latijns-Amerika blijft de markt moeilijk, mede door het vleesschandaal in Brazilië, waar vleesverwerkende bedrijven bedorven vlees opnieuw verpakten en alsnog op de markt brachten. Het schandaal kan DSM volgens Matchett de komende tijd ongeveer 20 miljoen euro aan omzet kosten. Voor de totale resultaten van DSM heeft het echter pas effect als de problemen lange tijd aanhouden, stelde ze.