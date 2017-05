Blom leidt kampioenswedstrijd Feyenoord

Kevin Blom is zondag de scheidsrechter bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior. De eerste wedstrijd in het Van Donge en de Roo stadion begint zondag om 14.30 uur.

Blom floot dit seizoen drie keer eerder een duel van Feyenoord. Bij PSV - Feyenoord, Roda JC - Feyenoord en PEC Zwolle - Feyenoord had de FIFA-international eerder de leiding. Excelsior had één keer eerder met Blom te maken, tijdens Excelsior - Go Ahead Eagles.

Sparta - FC Twente, net als alle andere wedstrijden in de eredivisie ook zondag om 14.30 uur, wordt gefloten door Ed Janssen. Hij fluit voor de vierde keer dit seizoen een competitieduel van de Rotterdammers.

FC Den Bosch - FC Dordrecht wordt gefloten door Siemen Mulder. Dordt verdedigt in de laatste wedstrijd een voorsprong van twee punten op nummer laatst Achilles'29.