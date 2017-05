'Jongleren is goed voor je hersenen'

Circusstad Festival in Rotterdam - Foto: Fred Ernst

Wat doet jongleren met je hersenen? En wat gaat er door het hoofd van een acrobaat als hij zijn partner écht niet kan laten vallen? Of wanneer 'ie aan het koorddansen is? Op die vragen wordt dinsdagavond antwoord gegeven in de Schouwburg in Rotterdam tijdens Circus & Science.

Het evenement wordt gehouden aan de vooravond van Circusstad Festival, dat begint op 3 mei. Naast circusartiesten komen wetenschappers praten over de invloed van bijvoorbeeld jongleren op de hersenen. Nieuwe hersencellen

Jongleren blijkt namelijk goed te zijn voor de ontwikkeling van het brein. "Mensen dachten altijd dat hersenen van volwassenen niet konden groeien en dat hersencellen alleen maar afsterven", legt psycholoog en jongleur Harm van der Laar uit. "Maar het blijkt dat tijdens jongleren je brein meer hersencellen krijgt en er nieuwe verbindingen worden aangelegd." Wie hoopt plotseling een kei te worden in wiskunde of taal door te jongleren, komt bedrogen uit. "Je ontwikkelt vooral vaardigheden die te maken hebben met het visueel verwerken van dingen", zegt Van der Laar. Oefening baart kunst

Van der Laar geeft samen met hersenprofessor Maarten Frens een lezing over of iedereen kan jongleren. Verder komen onder anderen neurowetenschapper Jos van der Geest en koorddanser Ronja Breuk over balans. De jongleur heeft een troost voor iedereen die nu gefrustreerd probeert te jongleren. "Iedereen kan het leren, maar het is niet zo makkelijk. Het is geen schade als het niet meteen lukt. Oefen elke dag vijf minuten. Ik heb er ook weken, maanden over gedaan."