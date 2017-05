Man met honkbalknuppel aangehouden in Papendrecht

Een 59-jarige man uit Papendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt, omdat hij een vrouw had geslagen. Hij had een honkbalknuppel bij zich, maar die heeft hij volgens de politie niet gebruikt.

De man en de vrouw kregen ruzie over geluidsoverlast op de Stellingsmolen. Tijdens de ruzie sloeg de 59-jarige man de vrouw van 22 jaar uit Papendrecht. Wie van de twee de herrieschopper was, is niet duidelijk.