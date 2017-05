Tegenstanders Rotterdam Airport voeren actie

Tegenstanders van de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport gaan op 17 mei actie voeren voor het Rotterdamse stadhuis. In het stadhuis wordt op dat moment gesproken over de plannen voor het vliegveld tijdens een raadsvergadering.

De luchthaven hoopt in 2025 zo'n 2,9 miljoen passagiers te verwerken. Dat zijn er ruim een miljoen meer dan nu. Het aantal vluchten moet daardoor flink uitbreiden, maar tegenstanders zien dat niet zitten. Ze zijn bang voor geluidsoverlast. De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport wil hier extra aandacht voor vragen door te demonstreren voorafgaand aan de raadsvergadering. Ze staan om 19.00 uur in de de hal van het stadhuis met spandoeken. Daarna spreken leden van de vereniging ook in. Een verkenner heeft eerder namens de provincie met alle betrokken partijen gesproken. Hij trok de conclusie dat er alleen meer vluchten mogelijk zijn als de traumahelikopter van de luchthaven verdwijnt. Anders is er niet genoeg draagvlak in de omgeving. Na een verplaatsing wordt onderzoek gedaan.