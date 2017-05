Douane onderschept 200 kilo coke in haven Rotterdam

De politie heeft in de haven van Rotterdam een 42-jarige Rotterdammer opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 200 kilo cocaïne. Hij inspecteerde ladingen en kon op die manier overal bijkomen.

De cocaïne werd volgens justitie eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De douane doorzocht het hele schip en vond tweehonderd drugspakketten. Die zijn vernietigd.

De man werd twee weken geleden al aangehouden, maar in het belang van het onderzoek kon de arrestatie niet eerder worden gemeld. Er wordt nog gekeken of hij bij meerdere smokkelacties betrokken is.

De inspecteur blijft in elk geval tot juli vastzitten. Hij moet dan voor de rechter verschijnen.