Molenwaard kan stemmen met speciale app

Inwoners van de gemeente Molenwaard kunnen volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemmen via een speciale app op hun mobiele telefoon of computer.

De stem-app is komende zomer klaar en zal daarna worden getest tijdens een nepverkiezing. Het is de bedoeling dat de kinderziektes er dan uit zijn, zodat de app op 21 maart 2018 kan worden gebruikt tijdens de echte verkiezingen.

Naast Molenwaard doen ook de gemeenten Hollands Kroon, Lingewaard, Almelo en Emmen mee aan de proef.

Hoewel de app het in maart naar behoren moet doen, is het stemmen via de app alsnog een beetje voor spek en bonen. Iedereen die meedoet aan de proef moet ook nog naar een echt stembureau. De kiestwet bepaalt dat alleen stemmen die op papier zijn uitgebracht rechtsgeldig zijn.

Als de ervaringen positief zijn, moet de wet worden aangepast en kan de stem-app in het vervolg tijdens andere verkiezingen worden gebruikt.