RMC stapt naar rechter voor doelgroepenvervoer Rotterdam

De Rotterdamse Mobiliteitscentrale (RMC) stapt naar de rechter om het doelgroepenvervoer in Rotterdam te behouden. De RMC verloor vorige maand de aanbesteding: de gemeente gunt voor de komende zeven jaar het vervoer aan de BIOS-groep en Willemsen de Koning.

De RMC is een samenwerkingsverband van RET en RTC. Het bedrijf was 23 jaar verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en het Vervoer op Maat in Rotterdam.

Er deden drie vervoerders mee aan de openbare aanbestedingsprocedure. Rotterdam koos vorige maand voor het bod van de combinatie van de BIOS-groep en Willemsen de Koning Personenvervoer. Met de concessie is een bedrag gemoeid van ruim 30 miljoen euro.

De RMC vindt dat het de beste en meest duurzame aanbieding heeft gedaan, en is het daarom niet eens met de keuze van de gemeente.

Ook diverse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vragen zich af of het vervoer straks in handen komt van de beste kandidaten.

Het kort geding tegen de gemeente Rotterdam dient op 15 juni.