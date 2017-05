Robert Klaasen definitief naar De Graafschap

Robert Klaasen

De Graafschap neemt Robert Klaasen definitief over van Sparta. De 23-jarige middenvelder werd in de winterstop verhuurd aan de Doetinchemmers. De clubs namen in die overeenkomst ook de optie op om de middenvelder definitief over te nemen. Die is nu gelicht. De geboren Amsterdammer tekent voor een seizoen met een optie voor nog een jaar.

Klaassen kwam in januari 2016 over van het Belgische KV Kortrijk. Hij kon bij Sparta nooit overtuigen en kwam maar tot vijf optredens in het eerste elftal. Voor het Belgische avontuur kwam Klaasen uit voor AZ en zat hij in de jeugd van Feyenoord.