Te gast in Rijnmond Nu: Manuel Kneepkens, Romanticus en Toonder-adept

Hij had weer een reden om te kunnen zeggen dat de Wereld weer een stukje mooier is geworden: Dichter, politicus en aanbidder van Marten Toonder: Manuel Kneepkens. Rotterdam heeft weer een echt Marten Toonder-monument, bij station Blaak.

Het beeld, ter ere aan de striptekenaar moest vanwege een verbouwing van z'n plaats. Maar sinds vanmiddag kunnen voorbijgangers zich vergapen aan de zes meter hoge obelisk geflankeerd door de bekende Olie B. Bommel-karakters: markies De Cantecler, burgemeester Dickerdack, professor Sickbock en de schilder Terpen Tijn.

105 jaar na de geboorte van Toonder is het beeld dus weer terug. Tot grote vreugde van Kneepkens. Waarom is hij zo verslingerd aan het werk van Marten Toonder? En hoe gaat het eigenlijk met hem zélf?

