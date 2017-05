Inspecties: veel mis op ms Rotterdam

De ms Rotterdam - Archieffoto

Er is veel mis met de werkomstandigheden op de Rotterdam. Het cruiseschip van de HAL was zaterdag een dag in Rotterdam en kreeg bezoek van onder andere de Zeehavenpolitie en de Arbeidsinspectie. De rederij en het uitzendbureau voor het personeel kunnen een boete krijgen van tienduizenden euro's.

De inspecties concluderen na gesprekken met personeelsleden dat niet alle regels over werktijden, rust en betaling worden nageleefd. De Inspectie SZW -de voormalige Arbeidsinspectie- stelt daarom een extra onderzoek in naar rederij HAL en het uitzendbureau dat verantwoordelijk is voor het bemannen van het schip. Vier bemanningsleden uit Indonesië, Bosnië en Oekraïne werden van het schip gehaald en worden Nederland uitgezet omdat ze niet de juiste werkvergunningen hadden. De controleurs hebben een zogeheten boeterapport opgelegd aan rederij HAL en het uitzendbureau. Beide bedrijven lopen het risico een boete te moeten betalen die kan oplopen tot 32 duizend euro per onderneming. De Rotterdam werd eind 1997 in de vaart genomen. Op het 238 meter lange schip is plaats voor bijna 1400 passagiers en 600 bemanningsleden.