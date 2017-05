De Coolsingel gloort, aflevering 2: de sliding

Rick Karsdorp (r) - Foto: Jasper Ruhe (ANP)

Ik was dinsdagochtend bij de training op Varkenoord en zag hoe er keihard werd gewerkt en werd gedold met elkaar. Ja, dit is een goed stel hoor! Over tien jaar kunnen we nog moeiteloos de namen opdreunen van de mannen die het dan toch flikten.Brad Jones, de altijd rustige keeper. De rushes van Rick Karsdorp. Eric Botteghin, als rots in de branding. De wederopstanding van Jan Scharie van der Heijden en het slagenmens op links, Terence Kongolo.

Op het middenveld de kilometervreter en onverwachte goalgetter Jens Toornstra. Karim El Ahmadi, de mug die maar blijft zoemen en zijn beste seizoen beleeft, en Tonny Vilenha, de motor van het elftal. Superspits

Voorin op rechts de frivole Steven Berghuijs, op links grillig en geniaal Eljero Elia en daar tussenin, de ontdekking van het seizoen: superspits Nicolai Jörgensen. Voorin op rechts de frivole Steven Berghuijs, op links grillig en geniaal Eljero Elia en daar tussenin, de ontdekking van het seizoen: superspits Nicolai Jörgensen. Nee, ik vergeet aanvoerder Dirk Kuijt niet, daarover later meer. En Giovanni van Bronckhorst natuurlijk, op en top een prof, kind van de club, die zich nooit liet gek maken. En toch is dat alles niet het verschil geweest met Ajax en PSV afgelopen seizoen. Eerlijk gezegd: die hebben op sommige posities betere spelers. Maar dat zal ik niet snel hardop zeggen. Cruciaal

Het verschil zat hem in de volgende acties: El Ahmadi tegen PSV, in Eindhoven. Kongolo tegen Ajax bij een 1-1 stand. Karsdorp thuis tegen PSV, ook bij 1-1. Zij wierpen zich met een uiterste krachtsinspanning voor de bal en voorkwamen een cruciaal tegendoelpunt. Het verschil zat hem in de volgende acties: El Ahmadi tegen PSV, in Eindhoven. Kongolo tegen Ajax bij een 1-1 stand. Karsdorp thuis tegen PSV, ook bij 1-1. Zij wierpen zich met een uiterste krachtsinspanning voor de bal en voorkwamen een cruciaal tegendoelpunt. Als Feyenoord kampioen word, is dat op wilskracht. En dat ligt besloten in die ene actie, die verdwenen leek van de vaderlandse voetbalvelden: de sliding. Paul Verspeek is onder andere rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond en zijn hele leven al hartstochtelijk Feyenoordfan.