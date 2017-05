Witlof, paprika's en aubergines veranderen in Feyenoord-logo

Men neme tien kistjes aardappelen, vijf kistjes witlof, acht dozen donkerrode druiven, tomaten, paprika's en nog wat groente en fruit. En plotseling ligt er een metersgroot logo van Feyenoord vlak voor het stadhuis in hartje Rotterdam.

Groenteman Frans van de Polder vond het dinsdag weer eens tijd voor een stuntje. Eerder bekleedde hij de enorme trap naast het Centraal Station met grote hoeveelheden groente en fruit.

'Met het aanstaande kampioenschap van Feyenoord moesten we dus weer aan de slag", zegt hij. "Vandaar dit logo midden in de stad."

Toch wel lastig, zo lijkt het, want in dat logo is ook de kleur zwart prominent aanwezig en zoveel zwarte groente en fruit is er toch niet. "Daarvoor gebruiken aubergines en paarsrode druiven. Ook mooi, toch..."

Na een paar uur is het Feyenoord-logo klaar. Frans heeft het met enkele medewerkers kundig in elkaar gezet. En dat voor korte tijd. "Want vanavond rond een uur of zes halen we 't weer weg. Anders blijft er toch niets van over."

Het grootste deel van de ingrediënten wordt - net zoals bij de Trap - geschonken aan de Pauluskerk, waar er ongetwijfeld een even voedzame als smakelijke maaltijd van wordt bereid.