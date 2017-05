Strootman geschorst voor schwalbe

Kevin Strootman is voor twee duels geschorst, nadat hij afgelopen weekend een opzichtige schwalbe maakte in de Romeinse derby tegen Lazio. De speler van AS Roma versierde vlak voor rust een strafschop, die werd binnengeschoten door ploeggenoot Danielle de Rossi.

De actie van de Ridderkerker zorgde nog voor de gelijkmaker, maar Lazio wist het duel uiteindelijk met 3-1 te winnen. De Italiaanse voetbalbond heeft besloten om Strootman op basis van televisiebeelden alsnog te schorsen. De 27-jarige middenvelder mist door zijn schorsing de wedstrijden tegen AC Milan en Juventus.