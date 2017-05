VIDEO: Vier man opgepakt na ruzie over geparkeerde fiets

De politie met een van de arrestanten in de 2e Rosestraat - Foto: MediaTV

Een arrestatieteam van de Rotterdamse politie is dinsdag in de Afrikaanderbuurt in actie gekomen na een uit de hand gelopen ruzie over een verkeerd geparkeerde fiets. Het team werd opgetrommeld omdat was gemeld dat een van de vier ruziemakers een vuurwapen zou hebben.

De twist in de 2e Rosestraat was aan het begin van de avond. Omdat er een wapen was gezien, werd de straat afgezet. Het arrestatieteam hield In een woning vier mannen aan. Het vuurwapen bleek een niet van echt te onderscheiden nepwapen te zijn.