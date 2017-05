Brandweer voor tweede keer naar Botlek voor alarm chemiebedrijf

Foto: archief

De brandweer is dinsdagavond voor de tweede keer uitgerukt naar een bedrijf aan de Merseyweg in de Rotterdamse Botlek. Een procesvat met zo'n 17.000 liter van een zwaar chemische stof was er door onbekende oorzaak sterk opgewarmd en dreigde te exploderen.

Het gaat om het bedrijf Huntsman dat chemische producten vervaardigt. Dinsdag waren er in de middag ook al problemen met het procesvat met daarin Methyleendifenyldi-isocyanaat of MDI. Door het vat te koelen kon de druk worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.

"Rond 22.30 uur liep de druk weer enorm op en dreigde het vat zelfs te exploderen", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De brandweer is daarom met groot materieel uitgerukt. "We hebben sprinklers ingezet en waterspuiten om het vat te koelen." Rond 23.30 uur was de situatie volgens de woordvoerder gestabiliseerd. Met het bedrijf zou op dat moment een plan van aanpak worden opgesteld. De Veiligheidsregio kon nog niet zeggen waardoor de druk in het vat met MDI twee keer op een dag te hoog was opgelopen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. q1u