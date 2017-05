Familie gesneuvelde soldaat volgt spoor van Uncle Wally op Flakkee

Walter Veness (midden) stierf in januari 1945 in het ziekenhuis van Dirksland. Een buikwond werd hem fataal.

Dirksland staat donderdagavond tijdens dodenherdenking speciaal stil bij een van de Canadese soldaten die meevocht tegen de Duitsers. Walter Veness, een boerenzoon, werd begin 1945 op de oever van het Volkerak onder vuur genomen en stierf niet veel later in een ziekenhuis in Dirksland.

Nabestaanden, die hem alleen kennen van horen zeggen, zijn naar Flakkee gekomen om de herdenkingsdienst bij te wonen. Samen met mensen van het organiserende 4 Meicomité zijn ze deze dagen op plekken waar 'Wally' was, net voordat hij dood ging. En dat roept veel emoties op.

Het is 21 januari 1945. Het einde van de oorlog nadert. Maar op Goeree-Overflakkee valt daar nog weinig van te merken. In tegenstelling tot het zuidelijk deel van Nederland, dat al bevrijd is, barst het op het eiland nog van de Duitsers. Een groot deel van het gebied staat onder water. Op die manier proberen de nazi's verder opstomen van de geallieerden te voorkomen.

Het Volkerak is een scheidslijn tussen bevrijd- en bezet gebied. Af en toe steken de Duitsers het water over om in Brabant krijgsgevangenen te maken. Geallieerde soldaten kunnen hen - goed- of kwaadschiks - informatie geven over de militaire strategie die de troepen van generaal Eisenhower gebruiken.

Zo ook op deze 21ste januari. Met een bootje, dat amper geluid maakt, vertrekken commando's van de Kriegsmarine 's avonds laat uit de haven van Herkingen. Ze koersen af op Fort Sabina, bij Heijningen.

De Canadese pantserinfanterist Walter Veness (21) is een van de soldaten die het fort bewaakt. De armoede thuis, op de boerderij, en een hang naar avontuur hebben hem het leger in gedreven. Een tijdlang zat hij in Engeland. Nu is Brabant zijn pleisterplaats.

'Wally' is een levensgenieter. Een vrolijk type. En populair bij de andere sekse. In Engeland beperkt hij zich in elk geval niet louter tot militaire zaken. Zijn moeder krijgt brieven van drie Britse dames die allemaal denken dat ze zijn verloofde zijn.

Maar Wally zal nooit trouwen. Na de verrassingsaanval op Fort Sabina nemen de Duitsers hem als gevangene mee naar bezet gebied. Bloedend ligt hij in hun bootje. Vijandelijke munitie heeft hem in de buik getroffen.

Deze zwaargewonde soldaat zal weinig info meer loslaten, realiseren de Duitsers zich. Ze leveren hem af in het ziekenhuis van Dirksland, waar hij een dag later sterft.

Wally krijgt een graf op het kerkhof van Dirksland. Als onbekende soldaat. Zijn identiteitspapieren zijn vermoedelijk bij de overtocht in het Volkerak terechtgekomen.

Een paar maanden na de begrafenis gaat het graf open en wordt de onbekende Canadese militair geïdentificeerd als Walter Veness. Op 4 oktober volgt een herbegrafenis. Op de Canadese Militaire Begraafplaats in Bergen op Zoom.

Mei 2017. Zevenen nabestaanden van Walter Veness zijn naar Dirksland gekomen om tijdens dodenherdenking de dienst in de Hervormde Kerk van Dirksland mee te maken. Een van hen is zijn halfbroer Ken, die drie weken voordat Walter stierf werd geboren. "In een maand tijd kreeg en verloor mijn vader een zoon. Traumatisch", zegt Ken.

Het emotionele dagen voor het gezelschap. Ze voelen de bodem waarop Wally liep, zien de gebouwen die hij mogelijk zag en staren over het Volkerak waarop de jonge soldaat zijn laatste bange uren beleefde. Uncle Wally, dichterbij dan ooit....

Nicht Laurie doet een vergeefse poging de ogen droog te houden als ze erover vertelt. Dat zal donderdagavond vermoedelijk ook zo gaan, vermoedt ze, als ze in Dirksland haar toespraak houdt....

De herdenkingsdienst is op 4 mei om 18.45 uur in de kerk van de Hervormde Gemeente in Dirksland. De kerk staat aan de Ring. Zeven nabestaanden van de Canadese militair zijn aanwezig. De nichten Laurie en Tammy zullen er spreken. Om 19.40 uur vertrekt een stoet naar het Oorlogsmonument aan het Gelderspad. Om 20.00 uur is het daar twee minuten stil.

Dirksland heeft herdenkingspanelen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daar komt op 4 mei ook een paneel voor Walter Veness bij.