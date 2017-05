Restaurant Rebelz zoekt crowdfundgelletje voor terras

Rebelz-uitbaters Karin Nijman en Klaas Jan Krook willen hun eerste etage-restaurant meerwaarde verschaffen met een idyllisch gelegen terrasponton, dat hopelijk met publiekelijke financiele en/of mater

Het Rotterdamse Restaurant Reblez, waar ex-gedetineerde vrouwen via een leer/werk-horeca- opleiding klaargestoomd worden voor een geresocialiseerde terugkeer in de maatschappij, roept de publiekshulp in om, liefst nog voor komende nazomer, hun drijvende terraswens waar te maken.

Een deel van de enkele tienduizenden euro's voor dit dobberend 35 tot 50 personenterras is al binnen. Echter via het beproefde crowd-fundmiddel dan wel ter beschikking stelling van een geschikt ponton, of twee aan elkaar, staan de eigenaren en het bedienend personeel qua suggestieweke en donaties noodgedwongen op haar en snaar met de nodige uitleginfo klaar. Het idyllisch aan de Bergse Rechter Rottekade gelegen Rebelz-restaurant zit in het voormalige Kunst en Kitschpand in Rotterdam Noord. Jack Kerklaan polst wat de expansiedrift van idealistische Rebelz-uitbaters Karin Nijman en Klaas-Jan Krook exact vermag