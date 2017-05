Havencontroleurs opnieuw in staking

De dertig controleurs van SGS in de Rotterdamse haven hebben woensdagochtend opnieuw het werk neergelegd. Gesprekken tussen de directie en vakbond FNV Havens zijn op niets uitgelopen.

Een deel van het conflict gaat over de inzetbaarheid van het personeel. Ook eist de vakbond een loonsverhoging van 4,5 procent. De bonden gaan nu de klanten van SGS informeren over de impasse die is ontstaan.

Controleurs zijn in de haven bezig met het inspecteren van de lading, voor bijvoorbeeld de koper. Ze zijn een onafhankelijke partij.

''Met de havenbedrijven Peterson’s en Schutter hebben we wel goede cao-afspraken kunnen maken. Daar zijn de acties gestopt'', zegt Asmae Hajjari van FNV Havens

''We roepen de derde grote partij op om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en een goede cao af te sluiten met de werknemers.''