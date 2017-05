VIDEO: Feyenoordkoe steelt de show in Brielle

Een plaatje is het, de roodwit geverfde koe voor de al even mooi versierde gevel van café Dixi in het historische hart van Brielle. Uitbaters Fred en Naomi beleven topdagen in aanloop naar het landskampioenschap van hun club Feyenoord. ''Hand in hand kameraden'', schalt het in de kroeg.

"Het hele jaar hebben we op de wedstrijddagen de drukste dag van de week", zegt Fred. "Voor alle mensen die hier geweest zijn, voelden we ons verplicht nu een keer flink uit te pakken. Het kan nu weer een keer na negentien jaar, dus dan gaan we het vieren ook." Naomi vult aan: "De koe hadden we al. Die was oranje. En nu hadden we zoiets van: dan maken we er een Feyenoordkoe van." De klanten zijn er zeker van: "Dit kan niet meer mis gaan. Het wordt zeker 3-0 of 4-0. Ze zitten in de 'winning mood'."