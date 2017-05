Truckparking Maasvlakte Plaza geopend

Op de Maasvlakte is woensdag een grote truckersparking geopend. Maasvlakte Plaza moet wildparkeren door truckers tegengaan. Er is plek voor 357 vrachtwagens.

De parking is van alle gemakken voorzien. Zo zijn er sanitaire voorzieningen en is er een restaurant en kunnen truckers grensformaliteiten regelen bij een speciaal loket.

Veel buitenlandse truckers verdienen stukken minder dan hun Nederlandse collega's en kiezen daarom voor gratis parkeerplekken langs snelwegen met allerlei overlast tot gevolg.

Beheerder Ton Barten denkt niet dat de betaalde parking deze truckers afschrikt: "Het is de meest geavanceerde parking van Europa, maar als je naar de tarieven kijkt is dat met 11 euro per nacht nog niet de helft wat elders in Europa gebruikelijk is. Het wordt zwaar gesubsidieerd."

''En laten we wel wezen: als die mensen tien minuten met een vrachtwagen op zoek zijn naar een parkeerplaats, kost dat meer geld dan als ze hier veilig en comfortabel staan.''