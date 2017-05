Beenhakker over schaal: 'Zal heel blij zijn, maar nee'

Het is nog steeds onduidelijk wie de schaal aan de aanvoerder van Feyenoord mag uitreiken als de ploeg de titel pakt. Leo Beenhakker is volgens velen de beste optie. Zelf denkt hij daar anders over. "Nee, ik ga daar niet meer over praten", verzucht Beenhakker.

Leo Beenhakker was in 1999 coach van het laatste team van Feyenoord dat kampioen werd. Sinds zijn vertrek in 2011 als technisch directeur komt hij niet meer in De Kuip.

Interview

Een maand geleden sprak verslaggever Ruud van Os al met Beenhakker over het uitreiken van de schaal.

Ruud van Os: "Dan is het moment daar. Feyenoord is kampioen. Dan is er in mijn beleving maar één man die de schaal mag uitreiken. En dat is de heer Leo Beenhakker.

Leo Beenhakker: "Nee. Zijn we eruit, jongens?

Ruud van Os: "Nee, je moet antwoord geven."

Leo Beenhakker: "Nee, ik geef geen antwoord. Nee, nee, nee. Ik ga daar niet meer over praten. Ik weet het niet. Ik heb mijn gevoel daarbij. Je weet dat ik daar niet meer kom sinds ik weg ben. Niet omdat ik weg moest, maar om de manier waarop. Als er iemand hoopt dat Feyenoord het redt, dan ben ik het. Maar, nee."