‘Merk Feyenoord bloeit volop door landstitel'

De verwachte landstitel bezorgt Feyenoord vele miljoenen aan extra inkomsten. Naast de circa 20 miljoen die de club gegarandeerd overhoudt aan deelname aan de Champions League, brengen sponsors ook nog ettelijke miljoenen in het laatje. Dat verwacht sportmarketeer Frank van den Wall Bake.

''In de meeste contracten staat een bonusclausule. Alleen al voor de hoofdsponsor zal het om enkele tonnen gaan.''

Het succes trekt ook nieuwe bedrijven aan. ''Ik heb van dichtbij gezien hoe de titelkansen een rol speelden bij de onderhandelingen met de nieuwe hoofdsponsor Qurrent. Zo zijn er wellicht meer multinationals die Feyenoord interessant vinden als het Champions League gaat spelen.''

Toch kan de club commercieel gezien nog niet tippen aan Ajax. Van den Wall Bake: ''Dat komt door de internationale bekendheid vanuit het verleden. De hele wereld kent Van Basten, Cruijff en Rijkaard.''

Coolsingel

Om extra sponsors aan te trekken kan het wel helpen als de Coolsingel bij de huldiging heel blijft, aldus directeur Bob van Oosterhout van sportmarketingbureau Triple Double

''Bedrijven zitten niet op ongein te wachten. Daarom hoop ik dat het een volksfeest zonder wanklank wordt.''

''Supporters moeten zich realiseren dat sommige grote merken vanwege de agressie huiverig zijn om in het voetbal te stappen. Ik weet dat die negatieve uitwassen Feyenoord in het verleden sponsors hebben gekost.''

Feyenoord City

Wat Feyenoord wel voor heeft op de rivaal, is de loyaliteit van de fans. Oók richting sponsors, zegt Van Oosterhout. ''Feyenoord-supporters zijn bovengemiddeld geneigd op aanbiedingen van hun sponsors in te gaan. Dat is absoluut een pre.''

''Het merk Feyenoord bloeit momenteel volop, ook doordat aan de horizon Feyenoord City gloort, met het nieuwe stadion.''

Er heerst een golf van enthousiasme rond de club. Die moet nu in klinkende munt worden uitbetaald. De zoektocht naar een rugsponsor wordt bijvoorbeeld makkelijker als je kampioen bent'', besluit Oosterhout.