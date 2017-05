Brand bij EBS in Europoort

De brand in de silo, dinsdagavond - Foto: Zeehavenpolitie

Bij bulkterminal EBS in de Europoort woedt woensdagmiddag opnieuw brand in een silo met lijnzaad. De brand wordt vanaf twee kanten bestreden.

Van boven wordt er water in de silo gespoten en de brandweer blust van onderaf. Rond 14 uur wordt de silo open gemaakt om het lijnzaad er uit te halen. Dan moet blijken of de broei, die de brand veroorzaakte, voorbij is.

In de silo aan de Elbeweg was dinsdagavond ook al brand. Die kon toen worden bestreden.