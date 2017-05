Nog steeds broei in lijnzaadsilo Europoort

De brandweer is woensdag aan het begin van de avond nog steeds bezig bij bulkterminal EBS in de Europoort vanwege broei in een silo met lijnzaad.

De broei ontstond na een brand die rond middernacht uitbrak in de silo aan de Elbeweg. Aan het begin van de middag laaide het vuur weer eventjes op. De brandweer en het bedrijf bestreden het vuur van twee kanten, van boven en onderaf.

Aan het begin van de avond blijkt het gevaar van oplaaien nog steeds niet geweken. De silo is tachtig meter hoog en van dik beton. Het lijnzaad is inmiddels veranderd in een dikke koek en de brandweer slaagt er niet in het uit de silo te halen.

Pas als de onderkant van de silo vrij is, zal blijken of er geen broei meer is. Volgens de Veiligheidsregio is er een bedrijf opgeroepen dat met specialistische apparatuur de brandweer kan helpen om beter toegang te krijgen tot de silo en het lijnzaad.