Kort geding Achilles '29 van belang voor FC Dordrecht

Logo's FC Dordrecht en Achilles '29

FC Dordrecht wacht woensdag in spanning het kort geding tussen Achilles '29 en de KNVB af.Achilles '29 vindt dat het te weinig tijd heeft gekregen om het beroep tegen puntenaftrek toe te lichten. Achilles '29 kreeg vorige week te horen dat het drie punten moet inleveren, omdat er niet aan de financiële doelstellingen is voldaan. Daarmee zou degradatie uit de Jupiler League onafwendbaar zijn, aangezien de club uit Groesbeek met nog één wedstrijd te spelen hekkensluiter is met twee punten minder dan nummer 19 FC Dordrecht. Achilles '29 tekende vrijdag beroep aan en kreeg maandag te horen dat het woensdag moet verschijnen voor de beroepscommissie. Volgens Achilles '29 is dat te snel en tegen de regels. De rechter buigt zich vandaag over de zaak.

Mocht Achilles '29 de straf van drie punten aftrek definitief opgelegd krijgen, dan is FC Dordrecht gehandhaafd voor de Eerste Divisie.