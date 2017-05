Inwoners Arkel verdeeld over herindeling

Het dorp Arkel bij Gorinchem is verdeeld over de toekomst. Na een gemeentelijke herindeling zou het dorp bij de fusiegemeente van Molenwaard en Giesselanden of bij Gorinchem moeten horen.

Meer dan honderd mensen hebben schriftelijk gereageerd op de plannen. Ruim veertig mensen uit Arkel willen niet dat het dorp bij Gorinchem gaat horen. Ongeveer net zoveel willen juist niet naar de Alblasserwaard. Arkel is nu nog onderdeel van de gemeente Giessenlanden. Op 16 mei spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen.