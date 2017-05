Beroepszaak Achilles'29 in belang van FC Dordrecht

FC Dordrecht en Achilles '29

FC Dordrecht hoort donderdag of het mogelijk nog voor het spelen van de laatste competitiewedstrijd zeker is van handhaving in de Jupiler League. Woensdagavond dient de beroepszaak in de zaak tussen directe concurrent Achilles'29 en de KNVB. De volgende ochtend is duidelijk of de club uit Groesbeek drie punten in mindering krijgt.

Achilles'29 kreeg vorige week te horen dat het drie punten moet inleveren, omdat er niet aan de financiële doelstellingen is voldaan. Daarmee zou degradatie uit de Jupiler League onafwendbaar zijn, aangezien het met nog één wedstrijd te spelen hekkensluiter is met twee punten minder dan FC Dordrecht, de nummer negentien van de ranglijst. Mocht Achilles'29 de straf van drie punten aftrek definitief opgelegd krijgen, dan is lijfsbehoud voor FC Dordrecht in de eerste divisie een feit.