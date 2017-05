Jerzy Dudek reikt schaal Feyenoord uit

Als Feyenoord zondag de titel pakt zal Jerzy Dudek de schaal aan de aanvoerder van Feyenoord overhandigen. De 44-jarige Pool komt hiervoor speciaal over vanuit zijn geboorteland.

Dudek was in 1999 keeper van het laatste team van Feyenoord dat kampioen werd. Hij speelde van 1996 tot 2001 voor Feyenoord en werd in 2000 gekozen tot beste speler van de eredivisie. Na zijn periode bij Feyenoord kwam Dudek onder onder meer uit voor Real Madrid en Liverpool.

Jerzy Dudek zal de schaal in De Kuip uitreiken. Daar zullen duizenden supporters de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior op schermen bekijken.