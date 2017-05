Win de laatste twee kaarten voor Excelsior-Feyenoord

Excelsior-Feyenoord van komende zondag wil niemand missen. Maar het duel waarin Feyenoord kampioen kan worden en Excelsior zich veilig kan spelen, is al maanden volledig uitverkocht. Op de zwarte markt worden kaartjes voor vele honderden euro's verkocht. Samen met Excelsior verloten we de laatste twee kaarten!

De wedstrijd in het Van Donge & De Roo-stadion is nu al historisch. Bij winst is Feyenoord officieel landskampioen omdat achtervolger Ajax de Rotterdammers niet meer kan inhalen. Na 18 jaar is de kampioensschaal weer terug in Rotterdam.

Voor al die mensen zonder kaartje is er nog één allerlaatste mogelijkheid: in samenwerking met Excelsior biedt RTV Rijnmond twee kaarten aan voor de Erasmus-tribune van het Kralingse stadion.

Hoe maak je kans op die felbegeerde kaarten? Klik op https://sbvexcelsior.nl/rijnmond-winactie-excelsior-feyenoord , vul je gegevens in en maak kans op die fantastische hoofdprijs.

In het radioprogramma Middag aan de Maas maakt presentator Etienne Verhoeff donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur de winnaar bekend. De gelukkige wordt live in de uitzending gebeld. Word je niet gebeld, dan heb je niet gewonnen.

Voor diegene die niet winnen is er zondag natuurlijk RTV Rijnmond. Want het radioverslag van Excelsior-Feyenoord is uiteraard live te volgen via je regionale zender, deze keer zowel op Radio Rijnmond als TV Rijnmond.

Op de radio gaan we zondag al om 12.00 uur van start, op tv begint de extra lange FC Rijnmond al om 14.00 uur.