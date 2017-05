Roos met Feyenoordlogo 'grote hit'

Het kampioenschap van Feyenoord maakt ook wat los onder bloemisten, want voor de tweede keer deze week komt er iemand met een Feyenoordroos.

Eerder was het een bloemist in Barendrech t; nu gaat het om een bloemist in Hellevoetsluis. Die heeft het Feyenoord-logo in het wit op een rode roos gespoten.

De vraag is enorm, terwijl het eigenlijk allemaal begonnen is als een grapje, zegt Nick Boderie van Lifestyle bloemen in Barendrecht:

''Het is eigenlijk gewoon voor de fun en omdat we trots zijn op onze jongens. Het is echt een hit. Facebook ontploft.'' De Feyenoordrozen kosten drie euro per stuk.