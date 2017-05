Emil Hansson langer bij Feyenoord

Feyenoord heeft het contract van de 18-jarige Emil Hansson verlengd tot 2020. In het bijzijn van zijn vader, die speciaal was overgekomen uit Noorwegen, tekende hij woensdagmiddag zijn nieuwe contract. Hansson zelf noemt het ‘een speciale dag en een bijzonder moment in zijn carrière’.

De Noorse middenvelder maakte in 2015 de overstap naar Feyenoord, daarvoor kwam hij uit voor de Noorse club SK Brann. Technisch directeur Martin van Geel is blij met de verlenging van het contract: 'Emil heeft laten zien dat hij een speler is met veel potentie.' In maart van dit jaar maakte Hansson zijn debuut voor de Rotterdamse club, in totaal staat hij nu op twee officiële optredens. Met deze verlenging van zijn contract spreekt Feyenoord vertrouwen uit naar de jonge Noor, die hoopt op meer minuten in Feyenoord 1. ‘Daar zal ik hard voor blijven werken. Ik vind het fantastisch om elke dag te trainen met deze groep, waarin een echte winnaarsmentaliteit zit. Ik hoop natuurlijk dat we zondag winnen en het seizoen afsluiten als kampioen, dat zou geweldig zijn’, valt te lezen op de website van Feyenoord.