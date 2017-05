De Open Microfoon in Rijnmond Nu: wat heb jij te melden?

Op deze eerste woensdag van mei zet Rijnmond Nu de Open Microfoon weer voor je klaar. Wat heb je te melden? Bel 010 436 44 36 en lucht je hart!

Struikelde je vanochtend over de rolkoffer van een Air B&B-toerist? Heb je je tent op de Coolsingel al opgezet? Is er iets wat je al weken dwarszit?

Wat ga je op bevrijdingsdag doen? Heb je een bijzonder initiatief voor 4 mei? Is je buurman jarig en wil je 'm feliciteren? Net terug van een stedentrip?

Eindeloos op zoek naar die ene cd? Of heb je juist iets te koop staan?

Je medeluisteraar kan je helpen! Bel 010 436 44 36 of stuur een mail naar nu@rijnmond.nl.

Twitteren kan ook: @JournalistRuud met #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

