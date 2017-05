Rotterdamse oud-wethouder Baljeu tijdelijk voorzitter VVD

Jeannette Baljeu (r) als wethouder in Rotterdam.

Jeanette Baljeu is tijdelijk voorzitter van de VVD. De voormalig wethouder in Rotterdam neemt de taken waar van de in opspraak geraakte Henry Keizer. Op 19 en 20 mei kiest de VVD een nieuw bestuur, en dus ook een nieuwe voorzitter.

''Het is goed dat Keizer zijn functie tijdelijk heeft neergelegd'', vindt Baljeu. ''Het is aan de commissie om goed onderzoek te doen. Verder heb ik weinig aan de gang van zaken toe te voegen.'' Baljeu is vice-voorzitter van de liberale partij en is geen kandidaat. Ze had al eerder besloten om zich na een eerste periode van drie jaar niet meer herkiesbaar te stellen. ''Als bestuur verdelen we de taken van de voorzitter. Die zijn vooral gericht op de voorbereiding van het congres'', aldus Baljeu. Onderzoek

Keizer legde zijn voorzitterstaken dinsdag neer omdat zijn partij een onderzoek is begonnen naar de manier waarop hij een omstreden zakendeal sloot. Volgens nieuwswebsite Follow The Money kocht hij in 2012 voor een schijntje uitvaartbedrijf De Facultatieve. Hij droeg daarbij een dubbele pet: Keizer was zowel verkoper als koper. De VVD-voorzitter wacht nu eerst de uitkomst van het onderzoek af. Hij is voorgedragen voor een nieuwe periode als voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten.