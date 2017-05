Historicus bezoekt pand Dordtse onderduikster

Historicus Dirk-Jan Verdonk heeft woensdag een bezoek gebracht aan de woning, waar in de Tweede Wereldoorlog Corine Fonteijn met haar moeder zat ondergedoken: "Heel bijzonder om op de plek te zijn waar ze twee en een half jaar zaten".

Aan de Riedijk 7 woont tegenwoordig Esther van Zon, die de historicus en TV Rijnmond naar de zolder leidde waar de vrouwen zich van oktober 1942 tot mei 1945 verborgen hielden. "Ik wist dat hier ooit onderduikers zaten, maar nu kan ik er alles over lezen".

Van Zon kreeg van Verdonk een exemplaar van het dagboek van Corine Fonteijn, dat deze week is uitgegeven. Fonteijn was een Joodse onderwijzeres in Dordrecht. Verdonk pluisde haar levensloop uit en schreef de inleiding op haar dagboek uit de oorlog.

"Ik voel de tocht gewoon over me gaan", zegt Verdonk als hij op de bovenverdieping zijn hoofd door de luikopening naar de vliering steekt. "De vrouwen zaten hier echt in barre omstandigheden."

Wie denkt aan een oorlogsdagboek en een bovenhuis legt al snel de link naar Anne Frank, beseft hij. "Maar Corine Fonteijn moest hier de was uit de hier onder gelegen wasserij strijken. Ze werkte zes dagen per week.

De historicus ging vergeefs op zoek naar het kleine dakluik dat het enige uitzicht bood op de buitenwereld. "Dat is bij een verbouwing verdwenen", weet Esther van Zon.

De halve vliering is veranderd in een dakterras. In het hout boven zit nog wel een Jodenster gekerfd en wat teksten.

Het dagboek van Corine Fonteijn is te koop in de webwinkel van de Partij van de Dieren.