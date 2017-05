De Coolsingel gloort, aflevering 3: de directie

Zondag kan Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer landskampioen worden. Hoe is dat succes te verklaren? Verslaggever en Feyenoordsupporter Paul Verspeek telt af en noemt vijf redenen waarom de titel eindelijk/hopelijk wordt gewonnen. Aflevering 3: de directie.

Ruim een jaar geleden liepen honderden supporters met lege verhuisdozen door het zogeheten Araf-straatje, naast de Kuip. Ze eisten het vertrek van de directie.

Je zou denken: die kritiek is in alle euforie wel een beetje verstomd, maar niets is minder waar. Nog altijd vindt een deel van de supporters dat Martin van Geel en Eric Gudde het slecht hebben gedaan. Ik vind onterecht.

Martin van Geel is de immer correcte technisch directeur, altijd benaderbaar ook, of misschien juist in moeilijke tijden. Nu het goed gaat, blijft hij meer op de achtergrond en laat hij alle credits aan het elftal. En niet te vergeten: hij haalde de spitsen Guidetti, Pellè, Jörgensen. Voorwaar niet slecht.

Rust

Eric Gudde is een voetbaldier pur sang, die ook nog eens verstand van geld heeft. Al jaren is er financiële rust bij Feyenoord en reken maar dat dat uitstraalt op het veld.

Gudde is vaak de gebeten hond. Ok, hij is niet de gangmaker op het feestje. De communicatie rond het nieuwe stadion? Geen schoonheidsprijs, maar die soap heeft meerdere vaders. Maar ga er maar eens aanstaan: supporters die je even thuis komen opzoeken… Ondanks dreigementen boog hij nimmer het hoofd en bleef voor zijn club staan.

Ruzie

De directie als succesfactor benoemen: geheid dat dit de meest omstreden aflevering is van de vijf. Maar het is mijn overtuiging dat we hier te maken hebben met twee integere mannen die maar één belang hebben: de club Feyenoord. Dat betaalt zich dit seizoen uit. Vergelijk dat eens met de interne ruzies bij Ajax.

Misschien een ideetje voor de laatste wedstrijd tegen Heracles, opnieuw een optocht bij de Kuip, in het Arafstraatje? Richting Maasgebouw? Ik ga lopen en neem mee….een bosje bloemen?..