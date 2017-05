Schuldeisers Abengoa krijgen deel geld terug

Schuldeisers van het failliete Abengoa in de Europoort krijgen een deel van hun geld terug. Dat zegt curator Hamm, die de financiële gevolgen van het bankroet afwikkelt van de Nederlandse tak van de bio-ethanolproducent.

''Ze kunnen zeker tientallen procenten tegemoet zien'', zegt de Rotterdamse curator. Hij wil binnenkort een vereffeningsvergadering bijeen roepen om de eerste zestig miljoen euro te verdelen. ''Dat geld wil ik niet te lang onder mij houden.''

De crediteuren die zich hebben gemeld, menen nog 146 miljoen tegoed te hebben. Ruim honderd miljoen vordert de bank HSBC. Het UWV en de fiscus krijgen bij de vereffening hun deel volledig betaald.

Ten onder

De Nederlandse tak van Abengoa ging in 2016 met het Spaanse moederbedrijf ten onder. Dat kostte 82 medewerkers hun baan. Daarna werd de vestiging in de Europoort overgenomen.

De producent van bio-ethanol kwam in 2013 en 2014 in de Rijnmond in opspraak door stankoverlast. De aanhoudende klachten zorgden ervoor dat zowel de provincie Zuid-Holland als toezichthouder en justitie boetes oplegden.

Curator Hamm slaagde er in om de boetes van justitie bij het gerechtshof in Den Haag naar 100 duizend euro terug te brengen. De Raad van State hield woensdag de drie dwangsommen van Zuid-Holland in stand, samen goed voor 600 duizend euro.

''Jammer'', zegt Hamm. ''Ik vind dat bij een faillissement vorderingen van de Staat niet voor andere crediteuren hoeven te gaan.''

Ondanks die tegenvaller gaat de Rotterdamse curator onvermoeibaar verder. Hij haalde onder meer met de verkoop van het bedrijf en de voorraden al tientallen miljoenen binnen.

Als sneeuw voor de zon

Een vordering van honderd miljoen op het Spaanse moederbedrijf verdween bijna als sneeuw voor de zon. ''Daar is een deal gemaakt waarin voor de Nederlandse tak nog maar een paar procent overbleef,'' constateert de curator.

Hamm heeft die strijd niet opgegeven. Hij is dan ook bezig met diverse rechtszaken om buitenlandse vorderingen binnen te halen.

Daarnaast poogt hij de voormalige Spaanse bestuurders aansprakelijk te stellen.