Gedumpt slachtoffer schietpartij overlijdt aan verwondingen

Het Ikazia Ziekenhuis, woensdagmiddag

De man die woensdagmiddag hevig bloedend werd gedumpt bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 24-jarige Rotterdammer. Kort voordat de man bij de hoofdingang van het ziekenhuis werd neergelegd was er een schietpartij in de nabijgelegen Dynamostraat.

Daarvoor zijn woensdagmiddag in de buurt van het ziekenhuis vier personen opgepakt. Het gaat om inzittenden van de auto, die bij het Ikazia was om de gewonde man neer te leggen. De auto reed daarna hard weg. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.