'Ga niet voor Jan met de korte achternaam rondjes lopen'

Feyenoord kan zondag uit bij stadsgenoot Excelsior het kampioenschap binnen slepen. Bij winst op Excelsior mag Feyenoord zich voor het eerst in achttien jaar weer de beste van Nederland noemen. Maar als het aan Luigi Bruins ligt, dan wordt dit nog even uitgesteld.

Bruins speelde in het verleden vier seizoenen voor Feyenoord en staat tegenwoordig onder contract bij zijn jeugdliefde Excelsior. De ex-Feyenoorder gunt zijn oude club het kampioenschap van harte, maar zondag nog even niet. "We gaan niet de wedstrijd in om negentig minuten lang voor Jan met de korte achternaam rondjes te lopen en achter die bal aan te rennen. Wij willen een resultaat en zij ook, dus het zal een leuke wedstrijd worden."

In zijn tijd bij Feyenoord won Bruins in het seizoen 2007/2008 de KNVB-beker. "Ik heb op de Coolsingel gestaan en weet dus hoe dat is. Met het kampioenschap zal dit alleen nog maar groter en groter zijn."

Excelsior heeft, in theorie, nog één punt nodig om zich te verzekeren van nog een jaar voetbal in de eredivisie en zal zondag vol voor de punten gaan. Zondag rond half vijf weten we of Feyenoord zich op mag maken voor een groot feest.